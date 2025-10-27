Uzņēmumu katalogs
AlphaSense
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

AlphaSense Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹4.4M - ₹5.33M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai AlphaSense in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,673,824. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaSense Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in India, ir ₹4,059,719.

