AlphaSense Programmatūras inženieris Algas Greater Helsinki

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Helsinki pakete AlphaSense kopā ir €72.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Kopā gadā
€72.3K
Līmenis
L3
Pamatalga
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AlphaSense?

€142K

Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

BUJ

El paquet salarial més alt reportat per a un Programmatūras inženieris a AlphaSense in Greater Helsinki és una compensació total anual de €107,190.
La compensació total anual mitjana reportada a AlphaSense per al rol de Programmatūras inženieris in Greater Helsinki és €65,611.

