Programmatūras inženieris atlīdzība in India AlphaSense kopā ir ₹3.34M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.48M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai AlphaSense in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,791,109. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaSense Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,482,728.

