Mediānā Pārdošana atlīdzības in United Kingdom pakete AlphaSense kopā ir £65.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£45.4K
Līmenis
-
Pamatalga
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai AlphaSense in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £107,654. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaSense Pārdošana pozīcijai in United Kingdom, ir £45,377.

Citi resursi