AlphaSense Personāla atlases speciālists Algas

Vidējā Personāla atlases speciālists kopējā atlīdzība in United States AlphaSense svārstās no $142K līdz $198K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$154K - $186K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$142K$154K$186K$198K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai AlphaSense in United States, ir gada kopējā atlīdzība $198,360. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaSense Personāla atlases speciālists pozīcijai in United States, ir $141,930.

