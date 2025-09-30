Uzņēmumu katalogs
AlphaSense
Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in New York City Area pakete AlphaSense kopā ir $170K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Kopā gadā
$170K
Līmenis
Product Manager
Pamatalga
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$20K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AlphaSense?

$160K

Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



