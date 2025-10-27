Uzņēmumu katalogs
AlphaSense
  • Algas
  • Produkta menedžeris

  • Visas Produkta menedžeris algas

AlphaSense Produkta menedžeris Algas

Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in United States pakete AlphaSense kopā ir $175K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaSense kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Kopā gadā
$175K
Līmenis
Product Manager
Pamatalga
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AlphaSense?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

AlphaSense uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai AlphaSense in United States, ir gada kopējā atlīdzība $215,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaSense Produkta menedžeris pozīcijai in United States, ir $170,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta AlphaSense

Citi resursi