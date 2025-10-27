Uzņēmumu katalogs
AlphaGrep Securities
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

AlphaGrep Securities Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in India pakete AlphaGrep Securities kopā ir ₹9.41M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlphaGrep Securities kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹9.41M
Līmenis
L4
Pamatalga
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai AlphaGrep Securities in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹13,068,538. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaGrep Securities Datu zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹9,407,029.

