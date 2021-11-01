Uzņēmumu katalogs
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Algas

AlphaGrep Securities algas svārstās no $23,256 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $126,120 Finanšu analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AlphaGrep Securities. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/13/2025

Programmatūras inženieris
Median $83.7K
Datu zinātnieks
Median $108K
Finanšu analītiķis
Median $126K

Personāla atlases speciālists
$23.3K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$97.2K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots AlphaGrep Securities, ir Finanšu analītiķis ar gada kopējo atlīdzību $126,120. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlphaGrep Securities, ir $97,160.

