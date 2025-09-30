Uzņēmumu katalogs
Allstate
Programmatūras inženieris atlīdzība in India Allstate svārstās no ₹984K year B1 līmenim līdz ₹2.33M year B2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.58M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Allstate kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
A1
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Allstate?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Allstate in India sits at a yearly total compensation of ₹3,554,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Programmatūras inženieris role in India is ₹1,578,722.

