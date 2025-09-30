Produkta vadītājs atlīdzība in Greater Chicago Area Allstate svārstās no $160K year E līmenim līdz $221K year F līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Chicago Area pakete kopā ir $142K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Allstate kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***