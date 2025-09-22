Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Alloy kopā ir $170K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alloy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Kopā gadā
$170K
Līmenis
L2
Pamatalga
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Alloy?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Alloy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

10 years post-termination exercise window.



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Alloy in United States, ir gada kopējā atlīdzība $225,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alloy Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $168,009.

Citi resursi