Uzņēmumu katalogs
Alloy
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Pārdošana

  • Visas Pārdošana algas

Alloy Pārdošana Algas

Vidējā Pārdošana kopējā atlīdzība in United States Alloy svārstās no $197K līdz $286K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alloy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$223K - $259K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$197K$223K$259K$286K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Pārdošana datis par Alloy lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Alloy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

10 years post-termination exercise window.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Pārdošana piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Alloy in United States, ir gada kopējā atlīdzība $285,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alloy Pārdošana pozīcijai in United States, ir $196,800.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Alloy

Saistītie uzņēmumi

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi