Allied Universal
  • Algas
  • Klientu apkalpošana

  • Visas Klientu apkalpošana algas

Allied Universal Klientu apkalpošana Algas

Mediānā Klientu apkalpošana atlīdzības in United States pakete Allied Universal kopā ir $40K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Allied Universal kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025

Mediānais pakete
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Kopā gadā
$40K
Līmenis
L1
Pamatalga
$40K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Allied Universal?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu apkalpošana pozīcijai Allied Universal in United States, ir gada kopējā atlīdzība $52,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Allied Universal Klientu apkalpošana pozīcijai in United States, ir $40,498.

