Uzņēmumu katalogs
Allianz
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Allianz Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Germany pakete Allianz kopā ir €72.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Allianz kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025

Mediānais pakete
company icon
Allianz
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Kopā gadā
€72.2K
Līmenis
L3
Pamatalga
€61.6K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€10.6K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Allianz?

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.6K+ (dažreiz €266K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

DevOps inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €101,779. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Programmatūras inženieris role in Germany is €67,394.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Allianz

Saistītie uzņēmumi

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi