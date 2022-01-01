Uzņēmumu Katalogs
AlixPartners Algas

AlixPartners algu diapazons svārstās no $84,619 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $435,750 Vadības konsultants augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AlixPartners. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Vadības konsultants
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Biznesa analītiķis
$432K
Biznesa attīstība
$413K

Datu zinātnieks
$101K
Finanšu analītiķis
$84.6K
Cilvēkresursi
$199K
Projektu vadītājs
$176K
Programmatūras inženieris
$191K
Tehniskais programmu vadītājs
$221K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AlixPartners, ir Vadības konsultants at the Director level ar gada kopējo atalgojumu $435,750. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AlixPartners, ir $210,050.

