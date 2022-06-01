Uzņēmumu Katalogs
Aledade
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Aledade Algas

Aledade algu diapazons svārstās no $96,900 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $250,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aledade. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $250K
Produkta vadītājs
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Administratīvais asistents
$101K
Biznesa analītiķis
$99.5K
Datu analītiķis
$96.9K
Juridiskais departaments
$139K
Produkta dizainers
$158K
Darbinieku atlases speciālists
$128K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Aledade, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aledade to Programmatūras inženieru vadītājs z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $250,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aledade wynosi $135,430.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Aledade

Saistītie Uzņēmumi

  • CME
  • Evidation Health
  • 98point6
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi