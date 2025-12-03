Uzņēmumu katalogs
AlayaCare Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Vidējā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) kopējā atlīdzība AlayaCare svārstās no CA$79.4K līdz CA$113K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AlayaCare kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$65.8K - $77K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai AlayaCare, ir gada kopējā atlīdzība CA$113,350. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AlayaCare Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir CA$79,442.

