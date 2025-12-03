Uzņēmumu katalogs
Alarm.com
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

Alarm.com Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United States pakete Alarm.com kopā ir $220K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alarm.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Kopā gadā
$220K
Līmenis
-
Pamatalga
$153K
Stock (/yr)
$60K
Bonuss
$7.5K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Alarm.com?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Alarm.com uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)

0%

G 1

40%

G 2

0%

G 3

40%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Alarm.com uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (NaN% periodā)

  • 40% tiek iegūtas 2nd-G (40.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 3rd-G (NaN% periodā)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (40.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Alarm.com in United States, ir gada kopējā atlīdzība $461,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alarm.com Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $222,500.

Citi resursi

