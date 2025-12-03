Vidējā Programmu menedžeris kopējā atlīdzība in United States Alarm.com svārstās no $119K līdz $162K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alarm.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
Alarm.com uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)
0%
G 1
40%
G 2
0%
G 3
40%
G 4
20%
G 5
Alarm.com uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
0% tiek iegūtas 1st-G (NaN% periodā)
40% tiek iegūtas 2nd-G (40.00% gada)
0% tiek iegūtas 3rd-G (NaN% periodā)
40% tiek iegūtas 4th-G (40.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.