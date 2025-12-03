Uzņēmumu katalogs
Alarm.com
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

Alarm.com Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in United States Alarm.com svārstās no $62.3K līdz $88.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alarm.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$71.4K - $83.6K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Datu analītiķis datis par Alarm.com lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Alarm.com uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)

0%

G 1

40%

G 2

0%

G 3

40%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Alarm.com uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (NaN% periodā)

  • 40% tiek iegūtas 2nd-G (40.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 3rd-G (NaN% periodā)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (40.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Alarm.com in United States, ir gada kopējā atlīdzība $88,920. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alarm.com Datu analītiķis pozīcijai in United States, ir $62,320.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Alarm.com

Saistītie uzņēmumi

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.