Alan Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Vidējā Programmatūras inženierijas menedžeris kopējā atlīdzība in Spain Alan svārstās no €149K līdz €217K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$197K - $224K
Spain
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$172K$197K$224K$250K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Alan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

7 years post-termination exercise window.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Alan in Spain, ir gada kopējā atlīdzība €217,137. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alan Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Spain, ir €149,052.

Citi resursi

