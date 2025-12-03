Uzņēmumu katalogs
Alan
Alan Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in France pakete Alan kopā ir €83.8K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Alan
Software Engineer
Paris, IL, France
Kopā gadā
$96.4K
Līmenis
D
Pamatalga
$84.7K
Stock (/yr)
$11.8K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Alan?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Alan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

7 years post-termination exercise window.



Iekļautie amati

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Alan in France, ir gada kopējā atlīdzība €132,081. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alan Programmatūras inženieris pozīcijai in France, ir €77,416.

Citi resursi

