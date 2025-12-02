Uzņēmumu katalogs
Alan
Alan Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in France Alan svārstās no €58.2K līdz €79.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$72.8K - $86.4K
France
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Alan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

7 years post-termination exercise window.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Alan in France, ir gada kopējā atlīdzība €79,746. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alan Datu zinātnieks pozīcijai in France, ir €58,249.

Citi resursi

