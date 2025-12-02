Uzņēmumu katalogs
Alaan
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Dibinātājs

  • Visas Dibinātājs algas

Alaan Dibinātājs Algas

Vidējā Dibinātājs kopējā atlīdzība in United Arab Emirates Alaan svārstās no AED 244K līdz AED 341K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alaan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Dibinātājs datis par Alaan lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Alaan?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Dibinātājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Dibinātājs pozīcijai Alaan in United Arab Emirates, ir gada kopējā atlīdzība AED 340,854. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alaan Dibinātājs pozīcijai in United Arab Emirates, ir AED 243,887.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Alaan

Saistītie uzņēmumi

  • Netflix
  • Facebook
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alaan/salaries/founder.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.