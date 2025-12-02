Uzņēmumu katalogs
AkzoNobel
AkzoNobel Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in Netherlands AkzoNobel svārstās no €42.7K līdz €59.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AkzoNobel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$53.3K - $62K
Netherlands
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$49.2K$53.3K$62K$68.9K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AkzoNobel?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai AkzoNobel in Netherlands, ir gada kopējā atlīdzība €59,735. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AkzoNobel Datu zinātnieks pozīcijai in Netherlands, ir €42,668.

