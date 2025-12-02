Uzņēmumu katalogs
Akveo
Akveo Produkta dizaina menedžeris Algas

Vidējā Produkta dizaina menedžeris kopējā atlīdzība in Lithuania Akveo svārstās no €42.3K līdz €59.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Akveo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$52.8K - $64K
Lithuania
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina menedžeris pozīcijai Akveo in Lithuania, ir gada kopējā atlīdzība €59,057. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Akveo Produkta dizaina menedžeris pozīcijai in Lithuania, ir €42,256.

Citi resursi

