Uzņēmumu Katalogs
Akveo
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Akveo Algas

Akveo algu diapazons svārstās no $38,925 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $84,420 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Akveo. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta dizaina vadītājs
$58.4K
Darbinieku atlases speciālists
$38.9K
Programmatūras inženieris
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Risinājumu arhitekts
$84.4K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Akveo is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,420. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akveo is $59,364.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Akveo

Saistītie Uzņēmumi

  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi