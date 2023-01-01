Uzņēmumu Katalogs
Akvelon
Akvelon Algas

Akvelon algu diapazons svārstās no $13,875 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $42,000 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Akvelon. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $42K

Pilna steka programmatūras inženieris

Cilvēkresursi
$18.6K
Darbinieku atlases speciālists
$13.9K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Akvelon, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atalgojumu $42,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Akvelon, ir $18,622.

