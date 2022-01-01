Uzņēmumu Katalogs
Akuna Capital
Akuna Capital Algas

Akuna Capital algu diapazons svārstās no $65,325 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $425,071 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Akuna Capital. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Pilna steka programmatūras inženieris

Kvantitatīvais izstrādātājs

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $260K
Datu zinātnieks
Median $225K

Grāmatvedis
$65.3K
Biznesa operācijas
$108K
Finanšu analītiķis
$127K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$221K
Projektu vadītājs
Median $155K
Darbinieku atlases speciālists
$99.5K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Akuna Capital is Programmatūras inženieris at the Senior Software Engineer level with a yearly total compensation of $425,071. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akuna Capital is $179,209.

