AKQA
AKQA Algas

AKQA algu diapazons svārstās no $12,040 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizaina vadītājs apakšējā galā līdz $130,000 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AKQA. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $130K
Produkta dizainers
Median $65K
Biznesa analītiķis
$81.8K

Kopīrakstītājs
$63.8K
Mārketings
$119K
Produkta dizaina vadītājs
$12K
Projektu vadītājs
$112K
Programmatūras inženieru vadītājs
$106K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at AKQA is Programmatūras inženieris with a yearly total compensation of $130,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AKQA is $93,899.

