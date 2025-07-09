Uzņēmumu Katalogs
Akkodis
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Akkodis Algas

Akkodis algu diapazons svārstās no $3,989 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $233,199 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Akkodis. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $109K
Biomedicīnas inženieris
$52.9K
Datu zinātnieks
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$44.4K
Produkta vadītājs
$52.1K
Programmu vadītājs
$94.1K
Darbinieku atlases speciālists
$4K
Pārdošana
$233K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

El rol con mayor salario reportado en Akkodis es Pārdošana at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,199. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Akkodis es $56,521.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Akkodis

Saistītie Uzņēmumi

  • Stripe
  • Pinterest
  • Roblox
  • Flipkart
  • Spotify
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi