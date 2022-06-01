Uzņēmumu Katalogs
Aisera
Aisera Algas

Aisera algu diapazons svārstās no $31,032 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $283,575 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aisera. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Datu zinātnieks
$164K
Produkta vadītājs
$226K
Programmu vadītājs
$284K

Pārdošana
$186K
Pārdošanas inženieris
$281K
Programmatūras inženieris
$31K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Aisera is Programmu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $283,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aisera is $206,163.

Citi Resursi