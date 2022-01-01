Uzņēmumu Katalogs
Airship
Airship Algas

Airship algu diapazons svārstās no $71,400 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $187,935 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Airship. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Produkta vadītājs
$188K
Pārdošana
$71.4K
Programmatūras inženieris
Median $117K

Programmatūras inženieru vadītājs
$164K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Airship is Produkta vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $187,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airship is $140,338.

Citi Resursi