Airbus Programmatūras inženieris Algas United Kingdom

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United Kingdom pakete Airbus kopā ir £58.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Airbus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£58.3K
Līmenis
Lead Software Engineer
Pamatalga
£54.4K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£3.8K
Gadi uzņēmumā
11+ Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Airbus?

£121K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Airbus in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £79,596. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Airbus Programmatūras inženieris pozīcijai in United Kingdom, ir £51,664.

