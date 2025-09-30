Uzņēmumu katalogs
Airbus
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Spain

Airbus Programmatūras inženieris Algas Spain

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Spain pakete Airbus kopā ir €53.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Airbus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Kopā gadā
€53.6K
Līmenis
Junior
Pamatalga
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonuss
€6.2K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Airbus?

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.6K+ (dažreiz €266K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Didžiausias atlyginimų paketas Programmatūras inženieris pozicijai Airbus in Spain siekia metinę bendrą kompensaciją €60,630. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Airbus Programmatūras inženieris pozicijai in Spain yra €45,372.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Airbus

Saistītie uzņēmumi

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi