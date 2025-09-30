Programmatūras inženieris atlīdzība in Munich Metro Region Airbus kopā ir €80K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Munich Metro Region pakete kopā ir €83.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Airbus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
