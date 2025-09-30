Programmatūras inženieris atlīdzība in India Airbus svārstās no ₹1.23M year L1 līmenim līdz ₹2.54M year l3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Airbus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***