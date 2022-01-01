Uzņēmumu Katalogs
Air Liquide
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Air Liquide Algas

Air Liquide algu diapazons svārstās no $3,681 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $124,773 UX pētnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Air Liquide. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $63.8K
Grāmatvedis
$35.3K
Administratīvais asistents
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Biomedicīnas inženieris
$84.6K
Biznesa analītiķis
$58.7K
Biznesa attīstība
$45.4K
Klientu apkalpošana
$31.6K
Datu analītiķis
$80.4K
Datu zinātnieks
$122K
Elektroinženieris
$104K
Finanšu analītiķis
$3.7K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$99.5K
Mehāniskais inženieris
$51.6K
Projektu vadītājs
$58.9K
Risinājumu arhitekts
$19.1K
Kopējais atalgojums
$16.6K
UX pētnieks
$125K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Air Liquide, ir UX pētnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $124,773. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Air Liquide, ir $58,667.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Air Liquide

Saistītie Uzņēmumi

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi