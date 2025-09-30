Uzņēmumu katalogs
AIG
  Algas
  Programmatūras inženierijas vadītājs

  Visas Programmatūras inženierijas vadītājs algas

  New York City Area

AIG Programmatūras inženierijas vadītājs Algas New York City Area

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in New York City Area pakete AIG kopā ir $200K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AIG kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
AIG
VP Data Engineering
New York, NY
Kopā gadā
$200K
Līmenis
-
Pamatalga
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AIG?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datusSkatīt vakances

Citi resursi