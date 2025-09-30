Uzņēmumu katalogs
AIG
  • New York City Area

AIG Programmatūras inženieris Algas New York City Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in New York City Area pakete AIG kopā ir $135K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AIG kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Kopā gadā
$135K
Līmenis
L1
Pamatalga
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AIG?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

