  • Algas
  • Information Technologist (IT)

  • Visas Information Technologist (IT) algas

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Algas New York City Area

Mediānā Information Technologist (IT) atlīdzības in New York City Area pakete AIG kopā ir $94.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AIG kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Kopā gadā
$94.3K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
BUJ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) ve společnosti AIG in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $299,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AIG pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area je $101,300.

