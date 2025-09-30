Uzņēmumu katalogs
AIG
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Finanšu analītiķis

  • Visas Finanšu analītiķis algas

  • New York City Area

AIG Finanšu analītiķis Algas New York City Area

Mediānā Finanšu analītiķis atlīdzības in New York City Area pakete AIG kopā ir $110K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AIG kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Kopā gadā
$110K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$12
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AIG?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Finanšu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

The highest paying salary package reported for a Finanšu analītiķis at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the Finanšu analītiķis role in New York City Area is $108,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta AIG

Saistītie uzņēmumi

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi