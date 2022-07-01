Uzņēmumu katalogs
Agorapulse Algas

Agorapulse algas svārstās no $63,795 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $96,366 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Agorapulse. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Produkta vadītājs
$83.7K
Programmatūras inženieris
$63.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$96.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
BUJ

