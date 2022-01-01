Uzņēmumu katalogs
Agora
Agora Algas

Agora algas svārstās no $59,013 kopējā atlīdzībā gadā Risinājumu arhitekts zemākajā līmenī līdz $160,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Agora. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $160K
Klientu panākumi
$73.6K
Cilvēkresursi
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Risinājumu arhitekts
$59K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Agora, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $160,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Agora, ir $111,440.

