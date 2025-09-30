Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Denver And Boulder Area pakete AgentSync kopā ir $180K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AgentSync kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Kopā gadā
$180K
Līmenis
L4
Pamatalga
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AgentSync?

$160K

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at AgentSync in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $270,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AgentSync for the Programmatūras inženieris role in Greater Denver And Boulder Area is $180,600.

