Age of Learning Algas

Age of Learning algas svārstās no $81,600 kopējā atlīdzībā gadā UX pētnieks zemākajā līmenī līdz $414,915 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Age of Learning. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $135K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$134K
Produkta dizaineris
$116K

Produkta menedžeris
$415K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$166K
UX pētnieks
$81.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Age of Learning, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $414,915. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Age of Learning, ir $134,333.

