Afterpay Algas

Afterpay algas svārstās no $70,350 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $278,600 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Afterpay. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $99.9K
Grāmatvedis
$70.4K
Biznesa analītiķis
$149K

Datu analītiķis
$119K
Datu zinātnieks
$83.5K
Cilvēkresursi
$279K
Mārketings
$177K
Produkta vadītājs
Median $108K
Pārdošana
$159K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$166K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Afterpay uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Afterpay, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $278,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Afterpay, ir $134,325.

