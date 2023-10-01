Uzņēmumu Katalogs
AFRY
AFRY Algas

AFRY algu diapazons svārstās no $52,470 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $97,111 Vadības konsultants augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AFRY. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $52.5K
Biznesa analītiķis
$85.4K
Datu zinātnieks
$55.9K

Aparatūras inženieris
$53.2K
Vadības konsultants
$97.1K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AFRY, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $97,111. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AFRY, ir $55,853.

