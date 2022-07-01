Uzņēmumu Katalogs
Afresh Algas

Afresh algu diapazons svārstās no $161,700 kopējā atalgojumā gadā Mārketings apakšējā galā līdz $210,000 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Afresh. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $210K

Pilna steka programmatūras inženieris

Cilvēkresursi
$209K
Mārketings
$162K

Produkta dizainers
$164K
Pārdošanas inženieris
$169K
Risinājumu arhitekts
$186K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Afresh is Programmatūras inženieris with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Afresh

